У Севастополі залишився лише один корабель-носій крилатих ракет

У Севастопольській бухті нині перебуває один корабель-носій крилатих ракет типу «Калібр» із семи, які є у складі Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Біля Куриної пристані пришвартований фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» – третій ліворуч серед кораблів. У складі Чорноморського флоту три такі фрегати: «Адмирал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмирал Эссен» (490) і «Адмирал Макаров» (499).

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Крім того, носіями крилатих ракет є малі ракетні кораблі проєкту 21631 «Буян-М», яких у складі Чорноморського флоту чотири:​ «Вышний Волочек» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) і «Грайворон» (600). Жодного з кораблів цього проєкту в севастопольських бухтах немає.

23 червня українське Оперативне командування «Південь» повідомило, що корабельне угруповання Росії загрожує Україні 40 крилатими ракетами.

«Корабельне угруповання ворожих сил у кількості 5 ракетних кораблів, 3 великих десантних кораблів та 1 підводного човна, несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Водночас штормова погода не сприяє висадженню десанту», – йдеться у повідомленні.

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили 2709 ракет по Україні – такі дані 23 червня навів український президент Володимир Зеленський, виступаючи перед спільнотою провідних освітніх установ Ізраїля.

«Російська армія щодня та вночі б’є по Україні ракетами. Абсолютна більшість із них – по звичайних невійськових об’єктах: житлових будинках, підприємствах, інфраструктурі, цивільних людях. Станом на ранок проти України використано вже 2709 ракет. І з огляду на темп їх використання дуже скоро загальна кількість досягне 3 тисяч. Це не найпростіші ракети. Так, серед них є застарілі, ще радянські, ще 60-х років минулого століття. Але є й сучасні», – наголосив Зеленський.