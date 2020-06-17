Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря – посольство

Корабель військово-морського флоту Сполучених Штатів «Портер» 17 січня взяв курс на північ до Чорного моря, повідомляє посольство США в Україні.

За повідомленням, корабель прямує в ці води для «проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності, комбінованої готовності та військово-морської спроможності» з союзниками США по Північноатлантичному альянсу та партнерами в регіоні.

«Перебуваючи в Чорному морі, «Портер» дотримуватиметься міркувань безпеки в умовах стримування епідемії COVID-19 і залишатиметься у плаванні, зосереджуючись, за підтримки партнерів і союзників, на оперативних потребах та виконанні національних оборонних завдань», – повідомляє посольство.

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До цього, за даними дипломатичної установи, корабель здійснював операції в Баренцевому морі з метою «ствердження свободи навігації та демонстрації органічної інтеграції між союзниками».

Минулого разу американський ракетний есмінець «Портер» здійснював операції в Чорному морі у квітні 2020 року. Загалом це буде третій раз за рік, коли американський військовий корабель здійснює операції в акваторії Чорного моря.