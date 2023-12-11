У ВМС повідомили, скільки кораблів армія РФ тримає у Чорному і Азовському морях

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що станом на ранок понеділка армія РФ зберігає присутність своїх військових кораблів у Чорному і Азовському морях.

«У Чорному морі знаходиться 2 ворожих кораблі, в Азовському морі 1 ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

Про російські ракетоносії серед них не повідомляється, втім такі є (дві одиниці) у Середземному морі.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.