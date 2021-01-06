Низка діячів висловила співчуття Корбанові у зв’язку з загибеллю сина

Кілька народних депутатів та інших українських діячів висловили співчуття дніпровському політикові й бізнесменові Геннадію Корбанові у зв’язку з загибеллю сина, хоча вона досі офіційно не підтверджена.

Серед тих, хто висловлював ці співчуття ще з вечора 5 січня і пізніше, – зокрема, народні депутати з Дніпра (фракція «Слуга народу») Максим Бужанський і Юрій Мисягін чи радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що «встановлює обставини загибелі двох підлітків біля села Новоолександрівки Дніпровського району», але імен загиблих не називає.

За цим повідомленням, 5 січня ввечері поліцейські виявили баґі і тіла двох підлітків у річці Мокра Сура.

«Проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб – ред.). Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії», – мовиться в повідомленні.

Засоби інформації писали про те, що загинули Лев Корбан, 16-річний син Геннадія Корбана, і його однокласниця. За цими повідомленнями, вони поїхали кататися на баґі і, ймовірно, не впоравшись із керуванням, упали в річку Мокра Сура біля села Новоолександрівки неподалік Дніпра – машина перекинулася, і діти під нею потонули.

Сам Корбан наразі не коментував цих повідомлень.