ДПСУ розповіла про обсяги виготовленого прикордонниками колючого дроту для кордону з Білоруссю

У Держприкордонслужбі повідомили, що майже дві тисячі бухт колючого дроту, виготовлені прикордонниками, відправлені для встановлення на кордоні з Білоруссю.

«Враховуючи необхідність швидкого і ефективного облаштування кордону ці загородження – один з елементів організації завдань, згідно з відомчим планом інженерного облаштування», – повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Ці дві тисячі бухт колючого дроту Держприкордонслужба виготовила на власних потужностях, каже посадовець.

Повідомляється, що для забезпечення безперебійного виробництва дротяних загороджень типу «Єгоза» за рахунок резервного фонду держбюджету закуплено майже 300 тонн сировини, ще понад 200 тонн сировини прикордонники отримали від низки організацій.

Окрім того, від місцевих органів самоврядування, представників громадськості, благодійних організацій для облаштування кордону також отримано майже 1500 бухт колючо-ріжучої стрічки спірального типу.

Через можливі міграційні потоки з Білорусі Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. Із листопада облаштовано десятки кілометрів загороджень. За даними ДПСУ, на кордоні постійно працюють 30 створених інженерних груп прикордонників.