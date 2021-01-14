З 15 січня змінюється порядок перетину кордону зі Словаччиною – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що з 15 січня змінюється порядок пропуску громадян, які прямують через українсько-словацький кордон.

«З 08:00 (за київським часом) 15.01.2021 припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску «Вишнє Нємецке» (з українського боку пункт пропуску «Ужгород»). Водночас, відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» («Малий Березний»). Пункт пропуску «Велке Слеменце» («Малі Селменці») залишається тимчасово закритим», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі у Словаччину можуть в’їжджати лише ті громадяни, яким надано право на проживання на території цієї країни (і їхнім близьким родичам) або громадянам, які мають національну візу.

«Вони також повинні зареєструватися на сайті, пройти лабораторну діагностику COVID-19 не пізніше п’ятого дня ізоляції та повідомити про своє прибуття відповідному медичному працівникові. Громадяни третіх країн, які підпадають під один із загальних винятків, що зазначені в указі Управління охорони здоров’я Словаччини (члени екіпажів, пілоти, водії, що здійснюють вантажні перевезення, бригади медичної служби тощо), можуть в'їжджати на територію Словацької Республіки без карантинних обмежень», – вказано в повідомленні.

Крім того, до Словаччини дозволяється в’їзд громадян з метою транзиту до однієї з держав-членів ЄС, де вони мають постійне або тимчасове місце проживання. Транзит через територію Словацької Республіки повинен відбуватися без зупинки, за винятком зупинки для необхідного заправлення палива, та не пізніше, ніж протягом восьми годин, зазначили прикордонники.

З початку пандемії COVID-19 більшість країн ЄС переглянули свої умови щодо прибуття іноземців на їхню територію.