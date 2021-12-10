На прикордонній з Росією Сумщині силовики почали проведення спецзаходів – ДПСУ

У Держприкордонслужбі повідомили, що в Сумській області розпочалося проведення спеціальних заходів з протидії протиправній діяльності в прикордонних районах.

«Такі заходи сприяють зниженню рівня протиправної діяльності на державному кордоні та допомагають заздалегідь виявляти правопорушників, ще на підступах до нього... Зокрема, організовано спільне (з поліцією – ред.) несення служби, виставлення контрольних постів, здійснення перевірок в місцях можливої появи потенційних правопорушників, а також й інші заходи, направлені на протидію протиправній діяльності в прикордонні», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, заходи триватимуть до кінця грудня.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах, щодо намірів Росії.