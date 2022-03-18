ДПСУ про рух на кордоні: минулої доби майже 55 тисяч людей з України виїхали, понад 18 тисяч – в’їхали

У Держприкордонслужбі повідомили, що за добу 17 березня з України вибули майже 55 тисяч людей, а в’їхали до країни – понад 18 тисяч.

«Понад 33 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові зі зброєю в руках захищати Батьківщину», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, з початку російського вторгнення в Україну повернулися понад 302 тисячі громадян.

Водночас Прикордонна служба польщі повідомляє, що станом на 18 березня кількість громадян України, які прибули до Польщі, перевищила 2 мільйони – здебільшого це жінки з дітьми.