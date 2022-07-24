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Новини | Суспільство

Понад 40 тисяч людей за добу перетнули західний кордон України в бік ЄС – ДПСУ

Водночас до України за минулу добу прибули понад 38 тисяч громадян України

Держприкордонслужба України розповіла про ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні.

«За добу 23 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 82 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули понад 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, до України за минулу добу прибули 42 тисячі осіб, понад 38 тисяч з них – громадяни України.

Повідомляється, що напередодні було оформлено майже 40 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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