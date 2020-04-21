МЗС: Південна Корея надасть Україні 700 тисяч доларів для боротьби з COVID-19

Південна Корея надасть Україні 700 тисяч доларів для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. 300 тисяч доларів із цієї суми будуть надані «у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів», повідомив 21 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні», – передає слова міністра офіційний сайт МЗС.

В Україні станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.