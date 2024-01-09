Парламент Південної Кореї схвалив заборону на вживання собачатини

Парламент Південної Кореї проголосував за закон, який забороняє розведення собак з метою вживання їхнього мʼяса в їжу. Документ підтримали 208 депутатів, двоє утрималися від голосування. Тепер закон має підписати його ініціатор – президент Юн Сок Йоль.

За порушення закону загрожуватиме три роки вʼязниці та штраф в еквіваленті близько 23 тисяч доларів. При цьому покарання за вживання собачатини законопроєкт не передбачає.

Власникам ферм та ресторанів дадуть три роки на те, щоб закрити бізнес чи змінити сферу діяльності.

За даними влади Південної Кореї, у країні є близько 1100 собачих ферм, на яких вирощується понад пів мільйона собак. Фермери раніше виступали проти закону, оскільки, за їхніми словами, без роботи залишаться до мільйона людей.

Жителі Південної Кореї впродовж останніх роками дедалі частіше відмовляються від собачого мʼяса, зазначає CNN. За даними проведеного в 2022 році опитування Gallup Korea, лише 8% респондентів їли мʼясо собак. У 2015 році цей показник складав 27%. У період з 2005 по 2014 рік кількість ресторанів, де подають мʼясо собак, у Сеулі впала на 40% – через зниження попиту.