Корецький анонсував додаткові 70 млн гривень на антидроновий захист у Сумах

Кабінет міністр виділить додаткові кошти на посилення антидронового захисту в Сумах, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький 29 липня.

«Уряд виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни», – заявив він у своїх соцмережах.

Корецький додав, що обговорив встановлення додаткових мобільних укриттів «там, де це найбільш необхідно», з керівництвом Сумської області й місцевими громадами.

Російські війська регулярно атакують Сумщину та обласний центр із застосуванням, зокрема, безпілотників і керованих авіабомб.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують удари по українських містах і цивільній інфраструктурі як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.