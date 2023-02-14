Південна Корея дозволить в’їзд двом із п’яти росіян, які втекли від мобілізації в РФ

Суд у Південній Кореї скасував відмову у наданні статусу біженця для двох із п’яти росіян, які втекли з Росії через мобілізацію та застрягли в міжнародному аеропорту в Сеулі на чотири місяці. Про це повідомляє телеканал KBS.

Позови до суду за підтримки правозахисників подали троє із п’яти росіян, одному з них суд відмовив.

Двоє росіян, які виграли позов, як очікується, залишать аеропорт на цьому тижні і готуватимуться до набуття статусу біженця. Третій оскаржуватиме рішення суду. Крім того, суди продовжують розглядати позови ще двох росіян, які застрягли в аеропорту.

П’ятеро громадян Росії змушені жити в транзитній зоні аеропорту Сеула після того, як Південна Корея відмовила їм у політичному притулку. Міністерство юстиції країни не визнало відмову від служби в армії поважною причиною для притулку.

Про те, що в аеропорту Інчхон протягом кількох місяців живуть п’ятеро росіян, які втекли з країни від мобілізації, корейські ЗМІ повідомили у січні. Всі вони отримали повістки до російської армії, але не хотіли брати участь у війні і втекли з Росії. Прибувши до Південної Кореї, росіяни подали прохання про притулок прямо на території аеропорту, але не пройшли первинного відбору. Вони оскаржили це рішення у суді. Південнокорейські правозахисники наполягали, що росіяни є «політичними біженцями, яким загрожує переслідування».

У Росії «часткову» мобілізацію оголосили 21 вересня 2022 року. Тоді тисячі росіян вирішили залишити країну, виїжджаючи, зокрема, до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану і Туреччини.