Британського короля намагалися закидати яйцями під час поїздки в Йорк

Короля Великобританії Чарльза III та його дружину, королеву-консорта Каміллу, намагалися закидати яйцями під час поїздки в Йорк, що на півночі Англії.

Під час прогулянки містом у середу у бік монарха та його дружини кинули кілька яєць. Вони пролетіли повз, але ледь не зачепили Чарльза III. Охорона згодом відвела його і Каміллу з місця події, а поліція затримала підозрюваного. Присутні чули, як ця людина раніше вигукнула: «Ця країна була побудована на крові рабів, це не мій король».

За словами журналістів на місці події, затриманий, перш ніж кинути яйця, освистав королівське подружжя. Інші люди в натовпі, реагуючи на те, що сталося, почали співати національний гімн «Боже, бережи Короля» і соромити порушника порядку.

Чарльз III, який вступив на трон у вересні після смерті матері, королеви Єлизавети II, здійснює дводенну поїздку в Північну Англію. До Йорка він прибув на церемонію відкриття пам’ятника покійній королеві.

Раніше у 2022 році яйцями закидали автомобіль Єлизавети II, коли вона відвідувала Ноттінгем. А в 1995 році її старший син, принц Чарльз, нині король, зазнав нападу групи протестувальників під час прогулянки Дубліном.