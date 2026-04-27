Король Чарльз та королева Камілла прибули до США з візитом

Король Чарльз III та королева Камілла прибули до США, де перебуватимуть з чотириденним офіційним візитом.

Чарльз вперше відвідує США як монарх, це перший державний візит будь-якого британського монарха з 2007 року.

Ця поїздка відбувається на тлі кризи в англо-американських відносинах.

Як пише ВВС, ця поїздка дійсно доволі ризикова. Спеціаліст із історії королівської сім'ї Ед Оуенс каже, що цей державний візит до США відбувається в період «дуже незвичної» політичної напруги і стане «глобальною подією», під час якої в короля буде можливість відстояти «цінності демократії, свободи і незалежності».

Британія – один із найближчих союзників Вашингтона – прохолодно відреагувала на американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 1 квітня, звертаючись до народу щодо конфлікту на Близькому Сході, заявив, що «це – не наша війна» і, «ми не будемо втягнуті в конфлікт».

Стармер стикнувся з критикою з боку президента США Дональда Трампа за те, що не підтримував атаки США та Ізраїлю на Іран.



