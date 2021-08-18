Вчені показали, як виглядала корона Королівства Русь

Дослідники представили 3D-модель зображення корони Королівства Русь, яка належала Данилу Романовичу і щодо якої збереглося дуже мало даних.

Над роботою працювали реконструктор і засновник архітектурної агенції Валерій Міщенко та історик, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров.

За їхніми даними, корона була великою – у висоту майже відповідала розміру обличчя, була інкрустована перлинами та дорогоцінним камінням, за геометричною формою завершувалася трилисниками.

До таких висновків вчені дійшли аналізуючи митні пломби того часу, де збереглося нечітке зображення корони, та тенденції у європейськиї країнах того часу.

«В 1253 році князь галицький, волинський, холмський, перемишльський Данило Романович, старший із династії Мономаховичів, Рюриковичів коронувався і став королем Русі. Цю сторінку історії замовчували довгий час: і в часи Російської імперії, і в часи Радянського Союзу, зараз цю сторінку не визнають і далі російські джерела, називаючи ці території «Галицько-Волинським князівством», а свої князівства відповідно називають «Московська Русь», «Новороська Русь» і тому подібне», – пояснює важливість відкриття Олександр Алфьоров.

На думку історика, саме ця корона має бути зображена на великому гербі України замість «фантазійної корони».

«Насправді в 1253 році Україна була однією з нечисельних територій Європи, яка частково була під навалою Золотої Орди, на відміну від північних князівств сучасної Білорусі і Росії. Певні території, зокрема й ті, якими правив Данило Галицький дійсно були завойовані, але на них не втвердилася влада ординців. Відповідно сам Данило Галицький у 1253 році коронується, і ці території отримують назву Королівство Русь. І саме це королівство було визнане європейською державою, так само, як і інші королівства», – зазначає Олександр Алфьоров.

Дослідники переконані, що це найбільш точне зображення корони і на 90% відповідає дійсності.