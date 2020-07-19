У 10 співробітників Бердянської швидкої виявили COVID-19, у 5 із них немає симптомів

У десяти співробітників Бердянської підстанції швидкої медичної допомоги у Запорізькій області підтвердили діагноз COVID-19, у п`ятьох із них відсутні клінічні прояви хвороби, повідомила пресслужба КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги».

«П’ятеро співробітників мають незначні клінічні прояви у вигляді нежитю й субфебрильної температури до 38°. У решти п’яти співробітників клінічних проявів немає. Всі почуваються добре і перебувають під наглядом сімейних лікарів», – йдеться в повідомленні центру у фейсбуці.

Повідомляється, що на підстанції вдалися до додаткових заходів профілактики, а всіх співробітників підстанції повторно обстежать методом ПЛР.

18 липня з’явилися перші повідомлення, що за результатами планового ПЛР-тестування всіх співробітників Бердянської підстанції швидкої допомоги COVID-19 виявили у восьми медпрацівників. За повідомленнями, першим захворів один медпрацівник, пізніше ще семеро його колег.

Станом на ранок 19 липня, від початку епідемії в Україні зафіксовано 58 842 випадків COVID-19, одужали 30 879 людей, 1485 – померли.