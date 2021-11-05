Волинь з 8 листопада входить у «червону зону» за поширенням COVID-19 – Немчінов

З 8 листопада Волинська область переходить у «червону зону» за поширенням COVID-19, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у фейсбуці.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 8 листопада 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області. Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані», – повідомив Немчінов.

У Міністерстві охорони здоров’я уточнюють: на «червоному рівні» робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Наразі, за даними Міністерства охорони здоров’я, у «червоній зоні» епіднебезпеки перебувають Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області та Київ.

За даними МОЗ, на Волині з початку пандемії зафіксовано понад 80 тисяч випадків COVID-19, минулої доби захворіли 612 людей, померли – 13 (із загалом 1599).