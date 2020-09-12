В Україні за минулу добу виявлено 3103 хворих на COVID-19 – РНБО

В Україні станом на ранок 12 вересня виявлено 3103 нових випадки захворювання на COVID-19, одужала рекордна кількість людей – 1341, водночас 72 людини померли, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії в Україні становить 151 859 осіб, померли 3148 осіб, видужали – 68 346.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 28 мільйонів, померли понад 915 тисяч людей, одужали більш ніж 19 мільйонів.​