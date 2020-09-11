За чотири дні COVID-19 виявили в мільйона людей

За чотири дні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили в мільйона людей, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 11 вересня кількість захворілих у всьому світі сягнула 28 мільйонів. Викликані хворобою ускладнення забрали життя 908 017 людей, одужали – 18 899 770.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в Сполучених Штатах Америки (майже 6,4 мільйона), Індії (близько 4,47 мільйона) та Бразилії (майже 4,24 мільйона).

Про те, що світ перетнув позначку у 27 мільйонів хворих, стало відомо 7 вересня.