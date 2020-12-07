В Україні виявили 8 641 новий випадок COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 8 641 новий випадок COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За його даними, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

«За минулу добу госпіталізовано – 1 037 осіб; летальних випадків – 145; одужало – 5 123 особи; здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621)», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 821 947 людей, одужали – 423 704, померли – 13 733.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих перевищило 67 мільйонів, померли понад 1,5 мільйона людей, одужали більш ніж 43 мільйони пацієнтів.