В Україні зафіксували 3 034 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом останньої доби виявили 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 1 304 людини, одужали – 5 236. Померли – 67 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), місто Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Протягом доби провели 13 247 тестуваень (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846). Загалом з початку пандемії проведено 5 964 388 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 163 716 людини; одужали – 871 196; померли – 20 869 .