За минулу добу в Україні виявили 3 939 нових хворих на COVID-19

За минулу добу, 18 січня, в Україні зареєстрували 3 939 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на міністра Максима Степанова.

Згідно з повідомленням, серед хворих – 131 дитина та 238 медпрацівників.

За минулу добу 177 людей померли, 801 людина була госпіталізована, 15 052 – одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях», – йдеться в статистиці.

За даними МОЗ, за добу в Україні здійснили 33 400 тестувань (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666). Загалом з початку пандемії проведено 5 983 122 ПЛР-тестувань.

Загалом за час пандемії в України захворіли 1 167 655 людей, одужали 886 248, померли – 21 046.