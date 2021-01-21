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21 січня 2021, Київ 09:39
Новини | Коронавірус

За минулу добу в Україні виявили 5 583 нових хворих на COVID-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (595)

В Україні протягом останньої доби виявили 5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 1 811 людей, одужала – 13 981 людина. Померла – 241 людина.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Протягом доби провели 41 597 тестувань (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093). Загалом з початку пандемії проведено 6 034 418 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 177 621 людина, одужали – 914 730, померли – 21 499.

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