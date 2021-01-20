Понад 50 тисяч людей подолали COVID-19 з початку пандемії у Києві – Кличко

Усього від початку пандемії COVID-19 хворобу у Києві подолали понад 50 тисяч людей, повідомив у середу столичний голова Віталій Кличко.

«Одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли – 1251. Усього коронавірус подолали 50 339 мешканців столиці», – повідомив Кличко.

Озвучуючи добову статистику, він зазначив, що напередодні в столиці виявили 606 нових хворих, померли 16 людей.

«Усього за період пандемії в столиці 2227 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 124 240», – додав Кличко.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі (108) районі.

Як повідомляли раніше у МОЗ, саме в Києві за останню добу була зареєстрована найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 в порівнянні з іншими містами і регіонами.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 172 038 людей, одужали – 900 749, померли – 21 258.