В Україні за минулу добу зафіксували 6 295 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За попередню добу в Україні виявили 6 295 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 2 225 людини. Одужали 4 539, померли – 73.

В Україні здійснили напередодні 61 017 тестувань, зокрема 29 731 методом ПЛР.

Найбільшу кількість випадків виявили в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та в Києві (415).

За час пандемії в Україні захворіли 1 299 967 людини, одужали 1 144 516, летальних випадків – 25 045.