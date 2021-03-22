В Україні виявили 7 893 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 3 026 людей, одужали – 2 993, померли 157 людей.

Протягом доби провели 34 129 тестувань, зокрема, методом 21 611, методом ІФА – 4 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 554 256 людей, 30 098 – померли, 1 260 842 – одужали.