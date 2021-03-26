Ситуація з COVID-19 за минулу добу: понад 18 тисяч інфікованих і 326 смертей

В Україні виявили 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, 923 дитини та 435 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 826 людей, одужали – 7 138, померли 326 людей.

Протягом доби провели 119 087 тестувань (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

За даними МОЗ, 18 738 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня з-поміж 174 325 від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 614 707 людей, 31 461– померли, 1 290 158 – одужали.