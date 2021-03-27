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27 березня 2021, Київ 20:22
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«Мені аж соромно» – Степанов про відставання від плану вакцинації

«Мені аж соромно» – Степанов про відставання від плану вакцинації
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«Мені аж соромно» – Степанов про відставання від плану вакцинації

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за жорсткі заходи щодо дотримання карантину, інакше, каже, ситуація з коронавірусом буде ще більше ускладнюватись. В тому, що Україна майже вдвічі відстає від плану вакцинації вважає винними деяких політиків. Що міністр робить, щоб вивести медицину з коми? Коли вакцину можна буде придбати в аптеці, кому щеплення протипоказані і звідки взялась куртка за 620 тисяч? Про все це і більше в Суботньому інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Максима Степанова для Радіо Свобода.

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