В Україні виявили 7 915 нових випадків COVID-19, померли понад 400 людей – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 1 650 осіб людей, 17 391 – одужали. 432 людини померли.

За добу здійснили 72 239 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 038 248 людей, померли від COVID-19 – 42 950.