В Україні виявили 8 710 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 8 710 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, минулої доби шпиталізували 2 544 людей, 19 408 – одужали. Померли 370 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Протягом доби провели 87 641 тестувань, зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 114 138 людей, померли – 46 200.