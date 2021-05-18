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18 травня 2021, Київ 10:27
Новини | Коронавірус

Коронавірус: МОЗ повідомило про 4 095 нових випадків, 285 людей померли

Протягом минулої доби шпиталізували 999 людей, одужала 17 751 людина

В Україні минулої доби виявили 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 999 людей, одужала 17 751 людина, 285 – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

За добу в Україні провели 61 110 тестувань, зокрема методом ПЛР – 30 693.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 160 095 людей, померли – 48 469.

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