В Україні виявили 1 334 нових випадки COVID-19 – МОЗ

Протягом доби 23 травня в Україні виявили 1 334 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, 1 019 хворих на COVID-19 госпіталізували, 6 999 – одужали, 68 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 8 684 особи, методом ІФА – 1 462 особи, експрес-тестами – 5 951 особа», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 людей, 1 957 560 – одужали, 49 436 – померли.