В Україні минулої доби виявили 3 395 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом доби 25 травня в Україні виявили 3 395 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, за минулу добу 1 778 хворих на COVID-19 госпіталізували, 14 987 – одужали, 208 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 30 724 особи, методом ІФА – 13 108 осіб, експрес-тестами – 28 156 осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 189 858 людини, одужали – 1 990 051, померли – 49 893.