В Україні минулої доби виявили 3 306 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом доби 27 травня в Україні виявили 3 306 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, за минулу добу 1 402 хворих на COVID-19 госпіталізували, 13 298 – одужали, 156 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 196 673 людини, одужали – 2 020 216, померли – 50 232.