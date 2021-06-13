В Україні виявили 857 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 12 червня, в Україні виявили 857 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 37 дітей та 17 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 684 людину, одужали – 1 652. Померли 33 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 17 138 людини, методом ІФА – 4 226, експрес-тестами – 9 893.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 679 пацієнтів.