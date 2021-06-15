В Україні за добу виявили 1014 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 14 червня, в Україні виявили 1014 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 43 дитини та 51 медпрацівник. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 401 людину, одужали – 5 511. Померли 77 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 32 313 людини, методом ІФА – 10 428, експрес-тестами – 211 991.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 769 пацієнтів.