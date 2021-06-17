В Україні за добу виявили 1188 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 16 червня, в Україні виявили 1188 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 62 дитини та 6 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 601 людину, одужали – 4 682. Померли 55 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 27 036 людину, методом ІФА – 10 538, експрес-тестами – 17 722.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 902 пацієнтів.