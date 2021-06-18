МОЗ: в Україні за добу зафіксовано 967 нових випадків COVID-19

Минулої доби, 17 червня, в Україні виявили 967 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 32 дитини та 6 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 585 людей, одужали – 2 312. Померли 50 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 25 888 людину, методом ІФА – 9 342, експрес-тестами – 15 969.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 952 пацієнти.