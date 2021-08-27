Коронавірус: добова захворюваність в Україні перевищила 2000 випадків

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 2032 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

«За минулу добу госпіталізовано – 838 осіб, летальних випадків – 66; одужало – 1 253 особи... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, захворіли 127 дітей та 46 медпрацівників.

«За добу протестовано методом ПЛР 23 049 осіб, методом ІФА – 7 219 осіб, експрес-тестами – 23 218 осіб», – додали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 280 203 людини, померли – 53 632.