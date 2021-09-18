В Україні виявлено понад 6 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 17 вересня зафіксовано 6 234 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 689 дітей та 89 медпрацівників.

За минулу добу шпиталізували 1 719 людей, 1 763 – одужали, 79 людей померли, кажуть у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 344 398 людей, 54 829 – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.