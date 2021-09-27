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Новини | Коронавірус

МОЗ: за добу в Україні виявили понад 3 тисячі хворих на COVID-19

Серед хворих – 286 дітей та 32 медпрацівники.

Протягом доби 26 вересня в Україні виявили 3007 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях », – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 286 дітей та 32 медпрацівники.

Також протягом минулої доби госпіталізували 1 478 людей, 94 хворих померли, 952 – одужали.

«За добу протестовано методом ПЛР – 13 202 особи, методом ІФА – 2 688 осіб», – йдеться в повідомленні.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,39 мільйона людей, 55 720 людей померли.

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