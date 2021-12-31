Коронавірус: в Україні минулої доби виявили понад 7 тисяч нових випадків

В Україні за добу 30 грудня виявили 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 404 дитини і 185 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 578 людини, 8 609 – одужали, 209 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 1179.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,6 мільйона людей, 95 899 людей померли.