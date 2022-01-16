В Україні виявили 6 379 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 15 січня виявили 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 503 дитини і 92 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 957 людей, 2 359 – одужали, 88 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 625.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,7 мільйона людей, 98 283 людини померли.