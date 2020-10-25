Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 жовтня 2020, Київ 09:35
Новини | Коронавірус

В Україні за минулу добу виявили 6088 випадків COVID-19 – РНБО

За минулу добу в Україні померли 102 людей, одужали – 1753

В Україні минулої доби, 24 жовтня, виявили 6088 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. За добу померли 102 людей, одужали – 1753.

За час епідемії на території України підтвердили 348 498 випадків коронавірусної хвороби, померла 6391 людина, одужали – 141 508.

Число випадків інфікування COVID-19 у світі перевищило 42,5 мільйона, свідчать дані американсьакого університету Джонса Гопкінса. Померли понад мільйон людей, одужали майже 29 мільйонів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG