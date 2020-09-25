Росія: добовий приріст випадків COVID-19 – понад 7000, загальна кількість смертей перетнула позначку в 20 тисяч

За минулу добу у Росії виявили 7212 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням COVID-19. Це максимальний приріст з 23 червня.

Згідно з повідомленням, за минулу добу в Росії одужали 4317 людей, 108 померли.

Від початку пандемії в Росії виявлено 1 136 048 випадків COVID-19, одужали 934 146 пацієнтів, померли – 20 056.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 32 мільйони, померли майже 983 тисячі людей, одужали понад 22 мільйони.