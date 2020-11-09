У Росії зафіксовано рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 – понад 21 000

У Росії за минулу добу виявили 21 тисячу 798 нових випадків COVID-19, що є рекордним числом добового приросту, повідомив 9 листопада оперативний штаб боротьби із захворюванням.

Згідно з повідомленням, за попередню добу померли 256 людей, одужали – 10,7 тисяч.

Найвищі показники захворюваності, як і раніше, у столиці Москві. Тут за минулу добу захворіли 6 897 людей, померли – 72.

Від початку пандемії у Росії зареєстровано 1 796 132 випадки COVID-19, померли понад 30,7 тисяч людей, одужали – більш ніж 1,3 мільйона.

У світі кількість хворих перевищила 50 мільйонів. Росія – на п’ятому місці за кількістю інфікованих після США, Індії, Бразилії та Франції.