За тиждень у світі виявили майже 3,4 мільйона випадків COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 9 листопада у світі зафіксували 50,395 мільйона випадків COVID-19. Тиждень тому ця цифра сягала близько 47 мільйонів.

У світі вже одужали понад 33 мільйони людей. Від викликаних хворобою ускладнень померли 1,256 мільйона.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в Сполучених Штатах Америки (9,968 мільйона), Індії (8,553 мільйона) та Бразилії (5,664 мільйона).