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09 листопада 2020, Київ 10:12
Новини | Коронавірус

За тиждень у світі виявили майже 3,4 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 9 листопада у світі зафіксували 50,395 мільйона випадків COVID-19

За тиждень у світі виявили майже 3,4 мільйона випадків COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 9 листопада у світі зафіксували 50,395 мільйона випадків COVID-19. Тиждень тому ця цифра сягала близько 47 мільйонів.

У світі вже одужали понад 33 мільйони людей. Від викликаних хворобою ускладнень померли 1,256 мільйона.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в Сполучених Штатах Америки (9,968 мільйона), Індії (8,553 мільйона) та Бразилії (5,664 мільйона).

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