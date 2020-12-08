Кількість інфікованих коронавірусом в Росії з початку пандемії перевищила 2,5 млн

Кількість інфікованих коронавірусом в Росії з початку пандемії перевищила 2,5 мільйони, повідомив у вівторок оперативний штаб із боротьби з інфекцією. Згідно з повідомленням, нових випадків за минулу добу побільшало на 26 097, а загальна кількість інфікованих досягла 2 515 009.

Повідомляється, що одужали в Росії за минулу добу 24 938 осіб, загальне число тих, хто здолав COVID-19, складає 1 981 526.

Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 562 – до 44 159 загалом.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих перевищило 67,5 мільйонів, померли понад 1,5 мільйона людей, одужали більш ніж 43,5 мільйона пацієнтів.