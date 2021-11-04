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Новини | Коронавірус

У Росії зафіксували рекордну смертність від COVID-19 за час пандемії – 1195 людей

Згідно з повідомленням, минулої доби в Росії захворіли 40 217 людей

У Росії зафіксували рекордну смертність від COVID-19 за весь час пандемії. За даними оперативного штабу з боротьби із захворюванням, напередодні померло 1195 людей. Рекорд смертності фіксують у Росії третій день поспіль.

Згідно з повідомленням, минулої доби захворіли 40 217 людей. Найбільше хворих виявили у Москві (6305) та Санкт-Петербурзі (3271).

Напередодні оперативний штаб повідомляв про 40 443 хворих та 1189 померлих за добу.

Російська влада заявляє, що значна частина смертей припадає на невакцинованих громадян.

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